В США поддержали создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС
В Госдепартаменте США поддержали идею создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя Госдепа.
По его словам, ведение боев близ атомной станции - это опасно и безответственно.
«Мы продолжаем призывать Россию прекратить военные операции на территории украинских ядерных объектов или рядом с ними, а также вернуть полный контроль над ними Украине. Мы также поддерживаем призывы Украины к созданию демилитаризованной зоны вокруг АЭС», - заявил источник агентства.
Ранее генсек ООН призвал прекратить военные действия вокруг Запорожской АЭС.
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