В США поддержали создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС

В Госдепартаменте США поддержали идею создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя Госдепа.

По его словам, ведение боев близ атомной станции - это опасно и безответственно.

Администрация Запорожья сообщила об обстреле радиоактивного хранилища на АЭС

«Мы продолжаем призывать Россию прекратить военные операции на территории украинских ядерных объектов или рядом с ними, а также вернуть полный контроль над ними Украине. Мы также поддерживаем призывы Украины к созданию демилитаризованной зоны вокруг АЭС», - заявил источник агентства.

Ранее генсек ООН призвал прекратить военные действия вокруг Запорожской АЭС.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Госдеп СШААЭСУкраинаСША
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