В США поддержали создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС

В Госдепартаменте США поддержали идею создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя Госдепа.

По его словам, ведение боев близ атомной станции - это опасно и безответственно.