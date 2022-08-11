Администрация Запорожья сообщила об обстреле радиоактивного хранилища на АЭС

Не менее трёх снарядов, выпущенных вооруженными силами Украины попали в район хранилища радиоактивных изотопов на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Такую информацию распространил член главного совета региональной военно-гражданской администрации (ВГА) Владимир Рогов.

Работники АЭС получили распоряжение переместиться в более защищенное и безопасное место. Радиоактивный фон на территории станции не превышает нормальных значений, загрязнений атмосферы не зарегистрировано.

Украинская государственная компания «Энергоатом» также подтверждает отсутствие загрязнений. При этом Киев обвиняет в обстрелах АЭС вооруженные силы РФ. По данным ВГА, сегодня были попадания в районе комендатуры станции и пожарной части. Кроме того, ударом повреждена высоковольтная линия подстанции «Каховская».

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев обвинил сегодня Киев в «ядерном терроризме» из-за обстрелов АЭС. В штаб-квартире ООН сегодня пройдёт заседание Совета Безопасности, посвященное ситуации на Запорожской АЭС.

