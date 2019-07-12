В США одобрили новые санкции против России

Нижняя палата Конгресса США одобрила поправку к бюджету оборонного бюджета на 2020-ый финансовый год, которая предусматривает введение санкций в отношении российского суверенного долга. Поводом для ограничительных мер называется инкриминируемое России вмешательство в американские выборы.

Авторам инициативы выступили демократы Брэд Шерман и Максин Уотерс. По словам конгрессмена Шермана, одобренная поправка запрещает гражданам Америки совершать новые сделки с российским суверенным долгом. При этом если администрация Соединенных Штатов заключит, что Россия не вмешивается в выборы страны «в ходе одного избирательного цикла», и Конгресс согласится с таким выводом, то ограничительные меры будут сняты, отмечает РЕН ТВ.

Стоит отметить, что в распространенном Белым доме пресс-релизе говорится, что президент США может наложить вето на проект оборонного бюджета, к которому была одобрена поправка с санкциями против РФ. В Белом доме недовольны тем, что Палата представителей выделяет Пентагону всего 733 млрд долларов вместо запрошенных ранее 750 млрд долларов.