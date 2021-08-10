В США объяснили, почему Байден позволил достроить «Северный поток-2»

Решение президента США Джо Байдена не препятствовать завершению строительства «Северного потока – 2» было жестом доброй воли по отношению к России. Об этом заявил обозреватель The National Interest Вук Вуксанович.

Он отметил, что такое решение вызвало негативную реакцию стран Восточной Европы, оно было необходимо для сближения с Москвой в будущем, а также для сдерживания Пекина.

Автор подчеркнул, что на данный момент Китай выступает ключевым соперником для Америки и всего Запада.

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Договоренности США и Германии по «Северному потоку – 2» не накладывают обязательств на Россию, рассказал накануне посол России в ФРГ Алексей Нечаев. Ранее Вашингтон и Берлин договорились о принуждении России к заключению контракта по транзиту газа через Украину на десять лет, а также введению санкций, если Россия будет использовать газопровод «как оружие». Как пояснил Алексеев, речь шла не о соглашении, а о совместном заявлении, поэтому юридически это ни к чему не обязывает Россию.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденСеверный Поток-2
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