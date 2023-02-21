В США назвали Зеленского «темной силой»

Президент Украины Владимир Зеленский стал «инструментом полного уничтожения». Об этом заявил ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон.

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Комментируя визит президента США Джо Байдена в Киев, Карлсон осудил действия главы государства по отношению к конфликту на Украине. По словам телеведущего, шаги Вашингтона лишь укрепили отношения России и Китая и превратили их в крепкий союз.

Кроме того, Карлсон раскритиковал Зеленского, отметив, что тот готов пожертвовать жизнями миллионов для достижения своих политических целей. Ведущий подчеркнул, что украинский президент — «очень темная сила», пишет RT.

«Этот человек — разрушитель. Он запретил христианскую веру в своей стране, арестовывал монахинь и священников. <...> Возможно, именно поэтому Джо Байдена притягивает к нему», — заявил Карлсон.

Ведущий добавил, что Байден посетил Киев с целью спровоцировать новую мировую войну, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:УкраинаСШАВладимир Зеленский
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