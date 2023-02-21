Во Франции заявили, что Байден прибыл в Киев для начала третьей мировой войны
Президент США Джо Байдена посетил Киев для усиления глобального конфликта, считает бывший европарламентарий, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Об этом политик написал в своем Twitter.
Накануне Байден прибыл в украинскую столицу, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, напоминает Ura.ru. Глава Белого дома также анонсировал дополнительный пакет военной помощи Киеву на $500 млн, пишет «Свободная пресса».
Филиппо указал, что визит американского президента был неожиданным.
«Сумасшедшие "ястребы" вокруг него действительно очень сильно хотят третьей мировой войны», — считает политик.
Филиппо добавил, что народам следует единогласно поддержать мир между странами.
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