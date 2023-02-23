Украинские войска столкнулась с острой нехваткой артиллерии, заявил эксперт. В текущем конфликте она играет основную роль, считает политолог.

По его словам, Россия обладает колоссальным преимуществом перед Украиной по количеству и качеству артиллерии.

Из-за этого страны Запада решили передать Украине танки, отметил Миршаймер. При этом он убежден, что бронетехника не сможет компенсировать ВСУ нехватку артиллерийских систем.

В результате наступления добровольческих штурмовых отрядов на Донецком направлении уничтожено свыше 210 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ, пишет НСН.

