В США назвали главное преимущество России в конфликте на Украине
Американский политолог Джон Миршаймер в интервью телеканалу CGTN рассказал о преимуществе российской армии перед ВСУ.
Украинские войска столкнулась с острой нехваткой артиллерии, заявил эксперт. В текущем конфликте она играет основную роль, считает политолог.
По его словам, Россия обладает колоссальным преимуществом перед Украиной по количеству и качеству артиллерии.
Из-за этого страны Запада решили передать Украине танки, отметил Миршаймер. При этом он убежден, что бронетехника не сможет компенсировать ВСУ нехватку артиллерийских систем.
В результате наступления добровольческих штурмовых отрядов на Донецком направлении уничтожено свыше 210 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ, пишет НСН.
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