Российские войска уничтожили более 210 солдат ВСУ на Донецком направлении

Более 210 украинских военнослужащих были уничтожены на Донецком направлении в результате наступательных действий штурмовых добровольческих отрядов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российские военные на Донецком направлении уничтожили 200 военных ВСУ

В сообщении говорится, что поддержку добровольцам оказывали подразделения псковского соединения ВДВ, авиация и артиллерия «Южной» группировки войск.

«Также были уничтожены шесть бронированных машин, четыре автомобиля, установка РСЗО «Град» и гаубица Д-20», - добавили в ведомстве, указав, что в районе населённого пункта Авдеевка ДНР был уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Ранее в Минобороны заявили, что российские военные применили крупнокалиберное орудие «Мста-Б» для уничтожения опорного пункта противника в ЛНР, сообщает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ДНРСпецоперацияВооруженные Силы РФВСУ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры