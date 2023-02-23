Российские войска уничтожили более 210 солдат ВСУ на Донецком направлении
Более 210 украинских военнослужащих были уничтожены на Донецком направлении в результате наступательных действий штурмовых добровольческих отрядов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что поддержку добровольцам оказывали подразделения псковского соединения ВДВ, авиация и артиллерия «Южной» группировки войск.
«Также были уничтожены шесть бронированных машин, четыре автомобиля, установка РСЗО «Град» и гаубица Д-20», - добавили в ведомстве, указав, что в районе населённого пункта Авдеевка ДНР был уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
Ранее в Минобороны заявили, что российские военные применили крупнокалиберное орудие «Мста-Б» для уничтожения опорного пункта противника в ЛНР, сообщает НСН.
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