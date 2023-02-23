СМИ: Военные РФ применили новую тактику уничтожения позиций ВСУ с помощью МТ-ЛБ

Российские военные применили новую тактику уничтожения позиций противника в зоне специальной военной операции с помощью бронетранспортера, начиненного взрывчаткой. Об этом пишет «Русская весна».

Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в ЛНР из крупнокалиберной «Мсты-Б»

По данным издания, к опорному пункту ВСУ отправили машину МТ-ЛБ, начиненную шнурами для разминирования и бомбами. Когда украинские военные подошли к бронетранспортеру, он взорвался.

«В ходе дистанционного подрыва уничтожены до 50 боевиков», — отмечает СМИ.

Накануне в Минобороны сообщили, что российские силы продолжают успешно наступать на Донецком направлении. В результате ВСУ за сутки потеряли убитыми и ранеными до 250 военных, пишет RT.

Между тем СМИ заявили о сбитом над Херсоном украинском истребителе Су-25. По данным источника, воздушное судно летело обстреливать Новую Каховку, самолет уничтожили расчетом ПЗРК «Верба», отмечает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияВооруженные Силы РФ
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