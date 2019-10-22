В СПЧ осудили протестный уход Морщаковой
Член СПЧ Игорь Каляпин в эфире НСН связал уход из Совета экс-судьи Тамары Морщаковой с эмоциями, которым она поддалась после вывода Михаила Федотова и других членов из СПЧ.
Бывший судья Конституционного суда РФ Тамара Морщакова заявила о своем выходе из Совета по правам человека при президенте России (СПЧ). Это решение она приняла вскоре после указа Владимира Путина, которым он исключил из СПЧ его главу Михаила Федотова, а также политолога Екатерину Шульман, главу международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, бывшего главу комиссии СПЧ по избирательным правам, профессора ВШЭ Илью Шаблинского.
Глава комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами Совета по правам человека при президенте (СПЧ), председатель «Комитета против пыток» Игорь Каляпин в эфире НСН осудил поступок Морщаковой.
«Полностью разделяю скорбь своих коллег по поводу ухода Федотова, а то, что вместе с ним отправят в отставку самых эффективных членов СПЧ – для меня вчера явилось полной неожиданностью и, не скрою, очень серьезным моральным ударом.
Я это, наверное, воспринимаю не так, как воспринимает Тамара Георгиевна Морщакова, потому что я никогда не считал, что я нахожусь на службе в администрации президента. У меня бэкграунд правозащитника, а не судьи Конституционного суда, как у Морщаковой, и я совершенно четко всегда понимал, что, находясь в СПЧ, я служу людям. Не президенту, и уж тем более не администрации президента, не Кириенко или еще кому-то. Для меня, конечно, форма протеста, как у Морщаковой – является абсолютно нелогичной. Все равно, что на боевых позициях в связи с тем, что ранили твоего товарища, сдаться», - сказал он.
Правозащитник добавил, что, по его мнению, поступок Морщаковой продиктован ее эмоциями.
«Тамара Георгиевна очень искренний и эмоциональный человек, но она носитель определенного статуса – судья КС в отставке. Она, наверное, эту ситуацию воспринимает несколько по-другому – искренне полагала, что помогает каким-то большим людям, как и написано в положении о СПЧ, что члены Совета помогают президенту осуществлять конституционные полномочия. И когда она видит, что кто-то взял и самых ярких эффективных людей убирает – понятно, что у нее это вызвало вот такие эмоции», - заявил Каляпин.
Напомним, новым председателем СПЧ стал журналист, общественный деятель, секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев. Также в состав СПЧ был введен исполнительный директор «России сегодня» Кирилл Вышинский, которого недавно, в числе других, обменяли на украинских заключенных.
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