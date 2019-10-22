В СПЧ осудили протестный уход Морщаковой

«Полностью разделяю скорбь своих коллег по поводу ухода Федотова, а то, что вместе с ним отправят в отставку самых эффективных членов СПЧ – для меня вчера явилось полной неожиданностью и, не скрою, очень серьезным моральным ударом.

Я это, наверное, воспринимаю не так, как воспринимает Тамара Георгиевна Морщакова, потому что я никогда не считал, что я нахожусь на службе в администрации президента. У меня бэкграунд правозащитника, а не судьи Конституционного суда, как у Морщаковой, и я совершенно четко всегда понимал, что, находясь в СПЧ, я служу людям. Не президенту, и уж тем более не администрации президента, не Кириенко или еще кому-то. Для меня, конечно, форма протеста, как у Морщаковой – является абсолютно нелогичной. Все равно, что на боевых позициях в связи с тем, что ранили твоего товарища, сдаться», - сказал он.