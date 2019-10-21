Павел Гусев: Уход Федотова из СПЧ – большая утрата

«То, что сменился Федотов – для меня это большая утрата, как и для всего правозащитного движения. 70 лет – это не возраст, нормальная "работа" для правозащитника, самое-самое время, опыт, огромное количество людей, которые тебя знают, и ты их знаешь. Конечно, Федотов был абсолютно на своем месте, философски подходил к очень сложным проблемам, пользовался абсолютным уважением у самых различных правозащитников, с самыми разными, диаметральными взглядами. Он все это умел совмещать, удивительный человек, мне очень жалко, что он покидает этот пост. Пока я не вижу, что кто-то из этих людей мог насолить власти, тем более Федотов», - заключил Гусев.

Отметим, что об отставке Михаила Федотова с поста главы СПЧ заговорили еще в конце прошлой недели. При этом отставку связывали с достижением им предельного возраста нахождения на госслужбе. Сам Федотов накануне заявлял, что после ухода из СПЧ собирается возглавить в НИУ Высшая школа экономики кафедру ЮНЕСКО.

