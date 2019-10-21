Павел Гусев: Уход Федотова из СПЧ – большая утрата
Главный редактор газеты «Московский комсомолец» в эфире НСН заявил, что исключенные из СПЧ люди, включая главу Совета Михаила Федотова – не могли «насолить» власти.
Владимир Путин своим указом вывел из состава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ его главу Михаила Федотова. Также были исключены заместитель председателя Совета по развитию гражданского общества и правам человека Евгений Бобров, политолог Екатерина Шульман, глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, бывший глава комиссии СПЧ по избирательным правам, профессор ВШЭ Илья Шаблинский.
Главный редактор газеты «Московский комсомолец», член СПЧ Павел Гусев в интервью НСН заявил, что сожалеет об исключении из Совета Шаблинского и Федотова.
«В Совете больше 50 человек, если три-четыре меняются, это никак не влияет, тем более, если кто-то на замену приходит. Это происходит практически постоянно, здесь удивительного ничего нет. Хотя мне очень жалко, что из Совета ушел Шаблинский – замечательный правозащитник, человек, который блестяще знает все, что связано с выборами, он специализируется по этой теме, практически не пропускает ни одни выборы, является и наблюдателем от общественности, очень много делает для того, чтобы выборные кампании проходили правильно и в рамках законодательства», - сказал он.
Главред «МК» также выразил мнение, что никто из людей, покинувших Совет, не мог насолить власти. Особенно Федотов.
«То, что сменился Федотов – для меня это большая утрата, как и для всего правозащитного движения. 70 лет – это не возраст, нормальная "работа" для правозащитника, самое-самое время, опыт, огромное количество людей, которые тебя знают, и ты их знаешь. Конечно, Федотов был абсолютно на своем месте, философски подходил к очень сложным проблемам, пользовался абсолютным уважением у самых различных правозащитников, с самыми разными, диаметральными взглядами. Он все это умел совмещать, удивительный человек, мне очень жалко, что он покидает этот пост. Пока я не вижу, что кто-то из этих людей мог насолить власти, тем более Федотов», - заключил Гусев.
Отметим, что об отставке Михаила Федотова с поста главы СПЧ заговорили еще в конце прошлой недели. При этом отставку связывали с достижением им предельного возраста нахождения на госслужбе. Сам Федотов накануне заявлял, что после ухода из СПЧ собирается возглавить в НИУ Высшая школа экономики кафедру ЮНЕСКО.
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