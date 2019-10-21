«Вызвали раздражение». Шаблинский объяснил свое исключение из СПЧ

Шаблинский в интервью НСН заявил, что связывает отставку из СПЧ с недавней критикой нарушений избирательного права в России.

«Главная причина в том, что летом комиссия по избирательным правам приняла заявление о том, что отказ в регистрации многим кандидатам – это произвол, нарушение закона. Потом я выступил против того, что не дали мандат Павлу Грудинину, тут я лично один выступил. Я считаю, что просто защищал избирательные права, это был мой долг. Я политикой не занимался, общественной деятельностью, указывал на нарушение избирательных прав», - сказал он.

Собеседник НСН добавил, что СПЧ должен периодически критиковать власть. Однако он сомневается, что обновленный состав Совета будет себе это позволять.

«СПЧ – орган, который должен иногда критиковать власть. А как иначе? Сама задача перед СПЧ, когда он только создавался, ставилась именно так. Будет ли он (новый состав Совета) решаться критиковать? Не знаю. Есть большие сомнения», - отметил Шаблинский.

Профессор ВШЭ выразил надежду, что включенный в состав СПЧ исполнительный директор «России сегодня» Кирилл Вышинский, которого недавно, в числе других, обменяли на украинских заключенных, будет защищать права журналистов.

«Это право президента, совет – президентский, кого захотел, того и включил. В принципе, он должен защищать права журналистов. Он защищал их от государства в Украине, не знаю, готов ли он защищать здесь, хотя бы иногда, журналистов от государства в России. Кто-то, кто формирует Совет, думает о политическом балансе. Он поменялся не так уж сильно, но, очевидно, что Павел Чиков и я, вызвали какое-то раздражение», - заключил Шаблинский.

Отметим, что, помимо Вышинского, в состав СПЧ были включены уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и президент автономной некоммерческой организации «Центр прикладных исследований и программ» Александр Точенов.

