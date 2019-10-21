Экс-судья Конституционного суда Тамара Морщакова вышла из СПЧ

Кроме того, Морщакова усомнилась в убедительности мотива отставки Федотова из-за достижения 70-летнего возраста, отметив, что такие ограничения на этих должностях не предусмотрены.

Ранее стало известно, что Владимир Путин своим указом вывел из состава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ его главу Михаила Федотова. Также были исключены заместитель председателя Совета по развитию гражданского общества и правам человека Евгений Бобров, политолог Екатерина Шульман, глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, бывший глава комиссии СПЧ по избирательным правам, профессор ВШЭ Илья Шаблинский.

