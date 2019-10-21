Экс-судья Конституционного суда Тамара Морщакова вышла из СПЧ
Бывшая судья Конституционного суда (КС) РФ Тамара Щербакова заявила о своем выходе из состава Совета по правам человека (СПЧ). Об этом сообщает Интерфакс.
Щербакова заявила, что у нее больше нет желания работать в СПЧ. Она отметила, что сообщила о своем уходе в общую рассылку. По словам Щербаковой, отсутствие уведомления членов СПЧ о смене руководства является неуважительным отношением. Экс-судья подчеркнула, что все члены СПЧ соглашались работать или не работать при председателе Михаиле Федотове.
Кроме того, Морщакова усомнилась в убедительности мотива отставки Федотова из-за достижения 70-летнего возраста, отметив, что такие ограничения на этих должностях не предусмотрены.
Ранее стало известно, что Владимир Путин своим указом вывел из состава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ его главу Михаила Федотова. Также были исключены заместитель председателя Совета по развитию гражданского общества и правам человека Евгений Бобров, политолог Екатерина Шульман, глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, бывший глава комиссии СПЧ по избирательным правам, профессор ВШЭ Илья Шаблинский.
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