В СПЧ не знают об отставке Федотова

Председатель Совета при президенте по правам человека и развитию гражданского общества Михаил Федотов, по информации ряда крупных СМИ, уходит со своего поста. Согласно данным источников, его место может занять Валерий Фадеев, который сейчас руководит Общественной палатой РФ.

Отмечается, что сам Федоров отказался общаться на тему своего ухода с должности главы СПЧ, пишет РИА Новости.

Сопредседатель мониторинговой рабочей группы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека по выборам Игорь Борисов в эфире НСН рассказал, что в СПЧ эта тема не обсуждалась.