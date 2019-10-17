В СПЧ не знают об отставке Федотова
Сопредседатель мониторинговой рабочей группы РМРГ СПЧ рассказал НСН, что в Совете подобные темы не обсуждались.
Председатель Совета при президенте по правам человека и развитию гражданского общества Михаил Федотов, по информации ряда крупных СМИ, уходит со своего поста. Согласно данным источников, его место может занять Валерий Фадеев, который сейчас руководит Общественной палатой РФ.
Отмечается, что сам Федоров отказался общаться на тему своего ухода с должности главы СПЧ, пишет РИА Новости.
Сопредседатель мониторинговой рабочей группы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека по выборам Игорь Борисов в эфире НСН рассказал, что в СПЧ эта тема не обсуждалась.
«Я сам узнал буквально час назад об этой новости, распространяемой СМИ. Какой-то другой информацией не владею. Этот вопрос у нас не обсуждался и не ставился на повестке дня в СПЧ. Никакие подобные вещи в повестке не стояли, мы готовились к плановой встрече с президентом», - заявил он.
Уточняется, что СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что Федотов может покинуть должность в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе. В сентябре правозащитнику исполнилось 70 лет.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Генерал Дрыманов отказался признать вину в суде
- Глава СПЧ Федотов отказался комментировать возможность своей отставки
- Протестующая лидер «Альянса врачей» упала в обморок после задержания. Видео
- Подозреваемые в убийстве Катаргиной в Екатеринбурге арестованы
- В Кремле отреагировали на снятие дипломатов США с поезда