Глава СПЧ Федотов отказался комментировать возможность своей отставки

Ранее в средствах массовой информации появились утверждения, что Михаил Федотов вскоре может уйти в отставку из-за достижения предельного возраста нахождения на госслужбе. В сентябре он отметил 70-летний юбилей.

Ранее Федотова «отправляли» в отставку в августе, появились слухи, что он уйдёт в сентябре. Тогда глава СПЧ опроверг это утверждение.







