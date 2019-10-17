Глава СПЧ Федотов отказался комментировать возможность своей отставки

17 октября 201914:08

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов отказался обсуждать разговоры о его уходе с должности. «Я это не комментирую», - заявил Федотов РИА Новости.

В СПЧ оценили статус России, как «постоянного нарушителя» прав человека

Ранее в средствах массовой информации появились утверждения, что Михаил Федотов вскоре может уйти в отставку из-за достижения предельного возраста нахождения на госслужбе. В сентябре он отметил 70-летний юбилей.

Ранее Федотова «отправляли» в отставку в августе, появились слухи, что он уйдёт в сентябре. Тогда глава СПЧ опроверг это утверждение.



Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:Михаил ФедотовОтставкаСПЧ