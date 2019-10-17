Глава СПЧ Федотов отказался комментировать возможность своей отставки
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов отказался обсуждать разговоры о его уходе с должности. «Я это не комментирую», - заявил Федотов РИА Новости.
Ранее в средствах массовой информации появились утверждения, что Михаил Федотов вскоре может уйти в отставку из-за достижения предельного возраста нахождения на госслужбе. В сентябре он отметил 70-летний юбилей.
Ранее Федотова «отправляли» в отставку в августе, появились слухи, что он уйдёт в сентябре. Тогда глава СПЧ опроверг это утверждение.
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