Путин предложил россиянам голосовать за поправки в Конституцию

Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию предложил гражданам страны проголосовать за ряд поправок в Конституцию РФ. При этом о референдуме, судя по всему, речь не идет.

«Поправки, которые нам предстоят обсуждать, не затрагивают фундаментальных основ Конституции. Значит, могут быть утверждены парламентом – через принятие соответствующих конституционных законов», - заявил он.

В тоже время, подчеркнул президент, предложенные изменения подразумевают существенные изменения в политической системе и во всех ветвях власти.

«Считаю необходимым провести голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок в Конституцию РФ», - сказал Путин.

Отметим, что ранее президент предложил внести ряд важных поправок в основной закон страны. В частности, ужесточить требования к кандидатам в президенты РФ, ограничить срок их нахождения у власти двумя сроками в течение всей жизни, усилить роль парламента при формировании кабинета министров.

