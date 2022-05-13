Анкара призвала к переговорам по Украине на своей территории

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил в пятницу, что для урегулирования конфликта на Украине необходима глобальная и мощная воля, передаёт ТАСС со ссылкой на турецкие СМИ.

По мнению Анкары, уход от переговоров по урегулированию украинского кризиса только усугубит ситуацию.

«Взаимные ошибки, поиски балансов новых сил и сиюминутные расчеты на получение выгоды в длительной перспективе чреваты серьезными стратегическими потерями», - отметил Калын.

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Он в очередной раз призвал Россию и Украину воспользоваться посредническими услугами, которые предложил турецкий президент Реджеп Таип Эрдоган.

Ранее Путин и канцлер ФРГ Шольц обсудили тупик в переговорах с Украиной.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭрдоганПереговорыУкраинаАнкара
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