Анкара призвала к переговорам по Украине на своей территории
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил в пятницу, что для урегулирования конфликта на Украине необходима глобальная и мощная воля, передаёт ТАСС со ссылкой на турецкие СМИ.
По мнению Анкары, уход от переговоров по урегулированию украинского кризиса только усугубит ситуацию.
«Взаимные ошибки, поиски балансов новых сил и сиюминутные расчеты на получение выгоды в длительной перспективе чреваты серьезными стратегическими потерями», - отметил Калын.
Он в очередной раз призвал Россию и Украину воспользоваться посредническими услугами, которые предложил турецкий президент Реджеп Таип Эрдоган.
Ранее Путин и канцлер ФРГ Шольц обсудили тупик в переговорах с Украиной.
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