Анкара призвала к переговорам по Украине на своей территории

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил в пятницу, что для урегулирования конфликта на Украине необходима глобальная и мощная воля, передаёт ТАСС со ссылкой на турецкие СМИ.

По мнению Анкары, уход от переговоров по урегулированию украинского кризиса только усугубит ситуацию.

«Взаимные ошибки, поиски балансов новых сил и сиюминутные расчеты на получение выгоды в длительной перспективе чреваты серьезными стратегическими потерями», - отметил Калын.