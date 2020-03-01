СМИ: В Идлибе сбиты два сирийских самолета

В небе над сирийской провинцией Идлиб турецкие военные сбили второй самолет ВВС Сирии. Об этом сообщает агентство САНА.

Отмечается, что пилотам удалось катапультироваться.

В Минобороны опровергли информацию о сбитом над Идлибом российском Су-24

Ранее 1 марта стало известно, что над городом Саракиб в Идлибе был уничтожен ударный турецкий беспилотник типа Anka-S.

Утром в воскресенье стало также известно, что сирийская армия закрыла воздушное пространство над Идлибом.

Ранее руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко в эфире НСН удивился безоговорочной позиции турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который продолжает агрессию в Сирии и просит президента России Владимира Путина не вмешиваться в конфликт на этой территории.

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ФОТО: Министерство обороны РФ
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