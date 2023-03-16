В Совфеде призвали создавать условия для возвращения уехавших россиян

Необходимо создавать условия для возвращения покинувших страну россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление вице-спикер Совета Федерации Константина Косачева.

Песков призвал не преувеличивать количество уехавших россиян

По его словам, российское общество должно оказывать содействие возвращению тех, кто в какой-то момент испугался. Косачев призвал не принимать решений в отношении уехавших, а также не ставить на них «штампы». Он считает, что необходим индивидуальный подход к каждому случаю.

Ранее глава Крыма предложил несогласным со спецоперацией уехать из России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссиянеКонстантин КосачевСовет Федерации РФ
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