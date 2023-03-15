Глава Крыма предложил несогласным со спецоперацией уехать из России
Тем, кто не согласен со спецоперацией и плохо относится к России, лучше покинуть страну. Такое заявление в эфире телеканала «Миллет» сделал глава Крыма Сергей Аксенов.
Людям, которые не поддерживают действия РФ на Украине, не следует оставаться в стране, считает руководитель республики. На время спецоперации споры и амбиции необходимо оставить в прошлом, объяснил он.
Аксенов призвал несогласных со спецоперацией отказаться от российского паспорта и всех мер поддержки. По его мнению, вернувшиеся в РФ из других стран не станут работать на страну.
«Это будет тормоз, внутренняя «пятая колонна», - добавил он.
Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев считает, что покинувшие Россию артисты вернутся обратно, передает НСН.
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