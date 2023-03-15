Глава Крыма предложил несогласным со спецоперацией уехать из России

Людям, которые не поддерживают действия РФ на Украине, не следует оставаться в стране, считает руководитель республики. На время спецоперации споры и амбиции необходимо оставить в прошлом, объяснил он.

Аксенов призвал несогласных со спецоперацией отказаться от российского паспорта и всех мер поддержки. По его мнению, вернувшиеся в РФ из других стран не станут работать на страну.

«Это будет тормоз, внутренняя «пятая колонна», - добавил он.

Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев считает, что покинувшие Россию артисты вернутся обратно, передает НСН.

