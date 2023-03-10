Песков призвал не преувеличивать количество уехавших россиян

Преувеличивать количество россиян, которые уезжают из Грузии в РФ на фоне протестов, не стоит. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Телеграм: Грузии – майдан, Украине – вину за газопровод

Ранее в Сети появились сообщения о том, что покинувшие страну граждане массово возвращаются на родину на фоне митингов в Тбилиси, на въезд в РФ образовались пробки. Песков отметил, что люди «уезжают и возвращаются». Пресс-секретарь не считает это «какой-то тенденцией», однако такие «свободные в передвижениях» россияне есть.

«Они гонятся все время за чем-то лучшим. Ну не понимая, что лучшим, наверно, является родина», — подчеркнул представитель Кремля.

Тем не менее Песков отметил, что никто не мешает гражданам «поискать счастья и на стороне». Однако пресс-секретарь предположил, что лучше «искать счастье» там, где нет народных волнений и «не сжигают флаги твоей родины».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:РоссиянеГрузияДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры