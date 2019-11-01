В Совфеде предсказавшему Третью мировую турецкому генералу пожелали спокойного сна

«Видимо, этому генералу в отставке больше нечем заняться, придумывая подобные страшилки и небылицы. Я думаю, что и в России, и в США, и в Китае немало здравомыслящих политиков, которые понимают, что Третью мировую войну начинать. Кто бы в ней с кем не объединялся – она будет последней для всего человечества, потому что рано или поздно будут задействованы ядерные арсеналы», - сказал он.

Сенатор также напомнил о позиции президента РФ Владимира Путина.

«Надо не страшилки для людей писать, а, наоборот, способствовать тому, чтобы страны вступали в переговоры, садились за столы для выяснения отношений и решения спорных вопросов, искали пути мира, а не пути для уничтожения друг друга. Уже не раз наш президент говорил, что мы не дружим с какой-либо страной против другой. Пусть турецкий генерал спит спокойно», - заключил Джабаров.

Ранее военный обозреватель Александр Гольц в эфире НСН заявил, что не верит в то, что США и Россия могут создать военный альянс для противостояния Китаю. По его словам, выводы турецкого генерала представляются ему малосостоятельными.

