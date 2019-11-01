В Совфеде предсказавшему Третью мировую турецкому генералу пожелали спокойного сна
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам в эфире НСН заявил, что инстинкт самосохранения не позволит мировым державам начать Третью мировую войну.
Россия и США объединятся против Китая в случае начала Третьей мировой войны. Такой прогноз представил в своей книге турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу. Неизбежность глобального конфликта автор обосновал растущими военными тратами мировых держав.
В самой России прогноз генерала сочли фантазией. Об этом в эфире НСН заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Видимо, этому генералу в отставке больше нечем заняться, придумывая подобные страшилки и небылицы. Я думаю, что и в России, и в США, и в Китае немало здравомыслящих политиков, которые понимают, что Третью мировую войну начинать. Кто бы в ней с кем не объединялся – она будет последней для всего человечества, потому что рано или поздно будут задействованы ядерные арсеналы», - сказал он.
Сенатор также напомнил о позиции президента РФ Владимира Путина.
«Надо не страшилки для людей писать, а, наоборот, способствовать тому, чтобы страны вступали в переговоры, садились за столы для выяснения отношений и решения спорных вопросов, искали пути мира, а не пути для уничтожения друг друга. Уже не раз наш президент говорил, что мы не дружим с какой-либо страной против другой. Пусть турецкий генерал спит спокойно», - заключил Джабаров.
Ранее военный обозреватель Александр Гольц в эфире НСН заявил, что не верит в то, что США и Россия могут создать военный альянс для противостояния Китаю. По его словам, выводы турецкого генерала представляются ему малосостоятельными.
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