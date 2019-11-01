В Третьей мировой Россия не будет воевать за США
Военный обозреватель ответил на прогноз отставного турецкого военного о войне России и США против Китая.
Россия и США будут совместно воевать против Китая в случае начала Третьей мировой войны. Такой сценарий развития событий в своей книге представил турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу. При этом он заявил, что альянс с КНР создаст Индия, хотя между двумя странами довольно прохладные отношения из-за территориальных споров.
Военный обозреватель Александр Гольц в интервью НСН назвал выводы турецкого генерала довольными странными, так как, по его мнению, наиболее вероятным сейчас является конфликт между США и РФ.
«Эту логику понять довольно трудно. Нельзя не согласиться с тем, что угрозы и опасность широкомасштабной войны нарастают. Но она исходит вовсе не из того, что обостряется конфликт между США и Китаем. Там конфликт, по большей части, экономический, хотя есть и военная составляющая этой напряженности. Проблема в том, что Россия и США фактически перешли, на мой взгляд, в состояние новой холодной войны. Всерьез обсуждаются в специальной литературе планы военных действий, в американском журнале Foreign Policy опубликована большая статья двух бывших высокопоставленных сотрудников Пентагона о том, как сподручнее будет воевать с Россией», - сказал он.
Собеседник НСН также отметил, что сотрудничество России и Китая, напротив, уже приобретают очертания военного союза.
«При этом партнерство России и Китая в военной сфере, все больше напоминает военный союз. Достаточно вспомнить только что проведенное совместное патрулирование российскими и китайскими стратегическими бомбардировщиками районов в Тихом океане, и заявления Путина о том, что Россия помогает Китаю в создании собственной системы предупреждения о ракетном нападении. И то, и другое касается самых интимных сфер военной деятельности, и мы наблюдаем здесь сотрудничество. Вывод о том, что в третьей мировой войне Россия и США будут бороться с Китаем, выглядит малосостоятельным», - заключил эксперт.
Отметим, что обосновывая неизбежность Третьей мировой войны, турецкий генерал указал на возрастающие оборонные бюджеты государств, претендующих на звание сверхдержав. При этом он отметил, что в стороне от конфликта могут остаться целые континенты - Африка и Южная Америка.
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