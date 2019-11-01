Назван неожиданный союзник России в Третьей мировой войне

Проанализировав опыт прошлых мировых войн, он пришел к выводу, что РФ и США станут союзниками, а против них выступят альянс Китая и Индии. При этом Памукоглу уверен, что Третья мировая война неизбежна: об этом говорят возросшие траты на вооружение государств, претендующих на звание сверхдержав.

При этом, утверждает генерал-майор, Третья мировая не будет по-настоящему мировой: в стороне от боевых действий окажутся целые континенты – Африка и Южная Америка.

Ранее в эфире НСН ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что выход из ДРМСД позволит США шантажировать мир новой войной. «Это отчасти будет инструментом усиления своей переговорной позиции по почти всем проблемам мировой политики. Второе, если эти ракеты будут размещены в Европе, то Европа становится заложником российско-американских отношений. Американцы будут шантажировать европейцев риском развязывания широкомасштабной войны между США и Россией на территории Европы. То есть американцы будут не только сдерживать Китай и Россию, но и усиливать контроль над своими союзниками, как в Европе, так и в Азии», - сказал эксперт.

