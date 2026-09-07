В Совфеде оценили предполагаемый мирный план Трампа по Украине
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров поделился оценкой нового мирного плана президента США Дональда Трампа. Свое мнение парламентарий изложил в беседе с «Лентой.ру».
Согласно опубликованным данным, Киеву могли предложить вывести Вооруженные силы из Донбасса и Запорожской области с последующим закреплением за Украиной нейтрального и внеблокового статуса.
Сенатор выразил сомнения в достоверности появившейся информации. При этом он допустил, что подобные предложения могли привезти в Киев специальный посланник США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер по итогам своих московских консультаций.
Джабаров отметил наличие разумных элементов в предполагаемом плане, однако выразил обеспокоенность вопросом Херсонской области, которая является конституционной территорией России и также подлежит освобождению. Парламентарий добавил, что при соблюдении ключевых требований о нейтральном статусе Украины и обеспечении безопасности для РФ стороны смогут перейти к детальному обсуждению условий урегулирования.
Украинские СМИ ранее опубликовали предположительные очертания нового мирного плана по урегулированию вооруженного конфликта, который представители администрации президента США Дональда Трампа якобы привезли на переговоры в Москву и Киев, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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