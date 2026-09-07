В Совфеде оценили предполагаемый мирный план Трампа по Украине

Сенатор выразил сомнения в достоверности появившейся информации. При этом он допустил, что подобные предложения могли привезти в Киев специальный посланник США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер по итогам своих московских консультаций.

Джабаров отметил наличие разумных элементов в предполагаемом плане, однако выразил обеспокоенность вопросом Херсонской области, которая является конституционной территорией России и также подлежит освобождению. Парламентарий добавил, что при соблюдении ключевых требований о нейтральном статусе Украины и обеспечении безопасности для РФ стороны смогут перейти к детальному обсуждению условий урегулирования.

Украинские СМИ ранее опубликовали предположительные очертания нового мирного плана по урегулированию вооруженного конфликта, который представители администрации президента США Дональда Трампа якобы привезли на переговоры в Москву и Киев, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

