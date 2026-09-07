СМИ: Латвия введет пошлину в 300% на импорт зерна из России

Правительство Латвии намерено установить пошлину в размере 300% на импорт и обработку зерновых грузов из России и Белоруссии. Параллельно планируется разработать механизм ограничительных мер в отношении сельхозпродукции, произведенной на новых российских территориях, сообщает РБК.

Литва и Латвия собираются остановить транзит зерна из РФ

Соответствующие планы озвучил премьер-министр страны Андрис Кулбергс по итогам переговоров с коалиционными партиями. Глава кабинета министров выразил намерение добиться единой позиции среди балтийских государств и уже связался с эстонским коллегой, а также планирует провести консультации с премьер-министром Литвы.

Через латвийские порты сейчас проходит значительная часть российского зернового экспорта после того, как атаки украинских беспилотников на суда в Азовском море осложнили традиционные логистические маршруты. Эксперты заявляли, что в текущем сезоне экспорт зерна через порты Латвии и Литвы может достичь 5-6 млн тонн, а при задействовании эстонских портов - до 10 млн тонн, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
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