СМИ: Латвия введет пошлину в 300% на импорт зерна из России
Правительство Латвии намерено установить пошлину в размере 300% на импорт и обработку зерновых грузов из России и Белоруссии. Параллельно планируется разработать механизм ограничительных мер в отношении сельхозпродукции, произведенной на новых российских территориях, сообщает РБК.
Соответствующие планы озвучил премьер-министр страны Андрис Кулбергс по итогам переговоров с коалиционными партиями. Глава кабинета министров выразил намерение добиться единой позиции среди балтийских государств и уже связался с эстонским коллегой, а также планирует провести консультации с премьер-министром Литвы.
Через латвийские порты сейчас проходит значительная часть российского зернового экспорта после того, как атаки украинских беспилотников на суда в Азовском море осложнили традиционные логистические маршруты. Эксперты заявляли, что в текущем сезоне экспорт зерна через порты Латвии и Литвы может достичь 5-6 млн тонн, а при задействовании эстонских портов - до 10 млн тонн, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Фицо призвал ФРГ не развязывать войну с Россией из-за победы АдГ
- Минобороны РФ: Силы ПВО сбили 32 украинских БПЛА за день
- Следствие ведет ИИ: Что решит проблему дефицита кадров в МВД
- В России разработают единую систему оплаты труда медработников
- Депутат Разворотнева рассказала, как оформить перерасчет за услуги ЖКХ
- Лавров в шутку упрекнул ректора МГИМО в цензуре гимна вуза
- «Если ястребы не озвереют!»: В Госдуме объяснили ответ России Германии
- Российские саперы рассказали про снаряд, пробивающий бетонные стены
- Драпеко объяснила, почему в России запретят теневой прокат
- СМИ: Латвия введет пошлину в 300% на импорт зерна из России