Ниша семейных минивэнов российского производства сегодня практически свободна, однако сам по себе продукт имеет ограниченный спрос, поэтому Volga нужно хорошо продумать бизнес-модель, чтобы проект был успешен, объяснил НСН главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Бренд Volga может расширить линейку и выпускать минивэн. Руководитель марки Татьяна Фадеева рассказала, что стратегия компании — большие автомобили, и у такого продукта есть потенциал. Однако она подчеркнула, что перед Volga не ставится задача конкурировать с массовыми производителями. Кадаков отметил, что семейные минивэны в России практически не производятся, поэтому ниша относительно свободна.