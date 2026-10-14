Кто себе позволит? Автоэксперт оценил перспективы минивэна от Volga
Минивэн должен быть вместительным, удобным и современным, заявил НСН Максим Кадаков.
Ниша семейных минивэнов российского производства сегодня практически свободна, однако сам по себе продукт имеет ограниченный спрос, поэтому Volga нужно хорошо продумать бизнес-модель, чтобы проект был успешен, объяснил НСН главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
Бренд Volga может расширить линейку и выпускать минивэн. Руководитель марки Татьяна Фадеева рассказала, что стратегия компании — большие автомобили, и у такого продукта есть потенциал. Однако она подчеркнула, что перед Volga не ставится задача конкурировать с массовыми производителями. Кадаков отметил, что семейные минивэны в России практически не производятся, поэтому ниша относительно свободна.
«Что мы вкладываем в понятие семейного минивэна, семейной машины в России? Любая машина, которую может позволить себе семья, становится семейной. У нас и Lada Granta семейные машины, и "Нивы". Если брать тот смысл, который в такую машину вкладывает весь мир — это какая-нибудь праворукая Honda Stepwgn. Вместительная, удобная, современная машина, но праворукая и б/у, потому что мы возим ее из Японии. И люди радуются, потому что хоть это и недешево, но все-таки это адекватная цена. Это тот самый вместительный автомобиль, куда можно упаковать все: и детскую коляску, и спортинвентарь, и велосипед закатить, и людей посадить. Вот нам нужна такая машина, желательно с левым рулем. У нас нет минивэнов в современном понимании этого слова. Есть что-то близкое, например, "ГАЗ Соболь" нижегородский. У него есть версия минивэна, но это больше коммерческая машина, чем легковая. Есть суббренд SKM у АвтоВАЗа, но это тоже машины для перевозки людей, однообъемники, то есть не совсем то. У нас нет своего Toyota Alphard, Volkswagen Multivan, Renault Espace и так далее. Хотя российский бренд Sollers сейчас пытается продавать свои минивэны SP7. Так что какое-то движение есть, поэтому ниша не сказать, что суперсвободна, но определенное пространство есть», — пояснил он.
Однако автоэксперт подчеркнул, что спрос на такие автомобили в стране невелик, поэтому о реализации больших объемов речи не идет.
«Если мы говорим о комфортных машинах, то у них рынок очень ограничен. Подавляющее большинство автомобилистов себе такую машину позволить не смогут. И неважно, будете вы ее притаскивать по импорту или собирать в России, это все равно будет дорогая машина. Она будет стоить, как хороший внедорожник, поэтому либо покупать их будут люди с большим достатком, либо это будут корпоративные продажи. Тут должен складываться бизнес-кейс. Сколько российский рынок автомобилей таких минивэнов требует? 200, 400 машин в год? Это все не очень большие объемы. Если Volga считает, что она много таких автомобилей продаст, если у них бизнес-кейс сложится — здорово», — подчеркнул Кадаков.
Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр объяснял НСН, в чем будет заключаться главное конкурентное преимущество кроссовера Volga K50.
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