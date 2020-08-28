Украина намерена поддержать санкции ЕС против Белоруссии

Украина выразила желание присоединиться к санкциям ЕС против Белоруссии. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что санкций ЕС еще не видел, но поддерживает его подходы.

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«Мы сделаем свои выводы, когда увидим эти санкции», — заявил Кулеба.

Министр добавил, что Украина намерена работать сообща с Европой над тем, чтобы «ситуация в Белоруссии была стабилизирована», передает RT.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель по итогам экстренного саммита сообщил, что Евросоюз введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии и фальсификацию на выборах президента республики, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
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