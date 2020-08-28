Украина намерена поддержать санкции ЕС против Белоруссии
Украина выразила желание присоединиться к санкциям ЕС против Белоруссии. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
Он отметил, что санкций ЕС еще не видел, но поддерживает его подходы.
«Мы сделаем свои выводы, когда увидим эти санкции», — заявил Кулеба.
Министр добавил, что Украина намерена работать сообща с Европой над тем, чтобы «ситуация в Белоруссии была стабилизирована», передает RT.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель по итогам экстренного саммита сообщил, что Евросоюз введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии и фальсификацию на выборах президента республики, пишет Ura.ru.
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