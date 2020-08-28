Украина намерена поддержать санкции ЕС против Белоруссии

«Мы сделаем свои выводы, когда увидим эти санкции», — заявил Кулеба.

Министр добавил, что Украина намерена работать сообща с Европой над тем, чтобы «ситуация в Белоруссии была стабилизирована», передает RT.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель по итогам экстренного саммита сообщил, что Евросоюз введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии и фальсификацию на выборах президента республики, пишет Ura.ru.

