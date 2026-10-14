Новак: вооруженные силы Украины атаковали НПЗ в Саратовской и Рязанской областях

Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак заявил, что ВСУ нанесли удары по двум нефтеперерабатывающим заводам в России. Речь идет о предприятиях в Саратовской и Рязанской областях, пишет RT.

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Представитель федерального правительства уточнил, что такими данными поделились коллеги из Минэнерго и самих организаций.

Недавно рассказывали, что Соединенные Штаты Америки могут лишить Украину разведданных в случае продолжения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Это требование считается прямым указанием президента США Дональда Трампа.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ЭнергетикаВСУУкраинаРоссияНПЗ

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