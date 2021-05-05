В Совфеде отреагировали на заявление Меркель о смене баланса сил в мире

Андрей Климов напомнил о странах-партнерах России и приоритетах внешней политики нашего государства.

«Есть связка РИК – Россия, Индия и Китай. Три ядерных державы с общим количеством граждан почти под 3 млрд человек. Две из трех стран обладают правом вето в ООН. Мы соседи. Есть другие страны, с которыми мы ладим, и их в мире большинство. У российской внешней политики две задачи: безопасность нашей страны и благоприятные условия для роста благосостояния наших граждан. У нас нет задачи завоевать мир, поменять политическое устройство во Франции или США. Ее нам приписывают. А раз нет у нас такой задачи, нам и не нужны подвиги по перестройке мозгов 8 млрд человек. Мы разъясняем свою внешнюю и внутреннюю политику своевременно и честно», - считает собеседник НСН.

Между тем военный историк Евгений Норин ранее сказал в эфире НСН, что России не грозит прямой конфликт с НАТО, и тому есть причина.

«Во-первых, это ядерный арсенал, который архинадежно страхует Россию от любых попыток прямой агрессии против нее. Мы однозначно можем утверждать, что вторжение НАТО в Россию не состоится, поскольку оно закончится обнулением этих стран. Во-вторых, Россия имеет определенные интересы в мире, и наличное вооружение позволяет эти интересы эффективно отстаивать. <...> Противостояния с НАТО не случится в принципе. Наши вооруженные конфликты – это войны в странах третьего мира, это миротворческие операции. Здесь Россия достаточно хорошо вооружена и оснащена, чтобы эти задачи успешно выполнять», - заключил Норин.



