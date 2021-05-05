В Совфеде отреагировали на заявление Меркель о смене баланса сил в мире
Сенатор Андрей Климов в беседе с НСН раскритиковал заявление Меркель о смене баланса сил в мире за отсутствие оригинальности.
НАТО столкнулась с изменением распределения сил в мире из-за «частично очень агрессивного» поведения России, а также политического и экономического усиления Китая. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе конгресса «За ориентированное в будущее трансатлантическое партнерство».
Канцлер подчеркнула, что важнейшим партнером Европы и «неизбежным» соратником ФРГ остаются США. По мнению Меркель, европейские страны «не имеют столько общих ценностей и интересов» ни с одним из других регионов.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с НСН отметил, что в заявлении канцлера Германии Ангела Меркель о смене баланса сил в мире не прозвучало ничего оригинального.
«Мы точно не в меньшинстве. Особенно сейчас. Соотношение русофобствующих сил в мире и тех, кто нас поддерживает, 1к 30. За этой «1», конечно ¾ мирового медийного ресурса: интернет, СМИ, соцсети. Поэтому информационный эффект, который они производят, огромен. Ничего нового госпожа Меркель нам не сказала. ФРГ, как ряд других государств континентальной Европы и примкнувшая к ним Великобритания с конца 50-х годов находятся в организации НАТО, которую возглавляют США. Почему они (страны Запада – прим. НСН) паникуют? Потому что с каждым годом так называемый консолидированный Запад утрачивает свои позиции. Не из-за России, а своей политики, которую он проводит. Этот упадок порождает страх и морально-политические конфликты в зарубежных странах, в том числе в США. Поэтому единственное, что можно придумать – достать российское пугало, которое было пошито еще прападедами современных европейцев. Поэтому нам кричать «Караул!» точно не стоит», - заявил сенатор.
Андрей Климов напомнил о странах-партнерах России и приоритетах внешней политики нашего государства.
«Есть связка РИК – Россия, Индия и Китай. Три ядерных державы с общим количеством граждан почти под 3 млрд человек. Две из трех стран обладают правом вето в ООН. Мы соседи. Есть другие страны, с которыми мы ладим, и их в мире большинство. У российской внешней политики две задачи: безопасность нашей страны и благоприятные условия для роста благосостояния наших граждан. У нас нет задачи завоевать мир, поменять политическое устройство во Франции или США. Ее нам приписывают. А раз нет у нас такой задачи, нам и не нужны подвиги по перестройке мозгов 8 млрд человек. Мы разъясняем свою внешнюю и внутреннюю политику своевременно и честно», - считает собеседник НСН.
Между тем военный историк Евгений Норин ранее сказал в эфире НСН, что России не грозит прямой конфликт с НАТО, и тому есть причина.
«Во-первых, это ядерный арсенал, который архинадежно страхует Россию от любых попыток прямой агрессии против нее. Мы однозначно можем утверждать, что вторжение НАТО в Россию не состоится, поскольку оно закончится обнулением этих стран. Во-вторых, Россия имеет определенные интересы в мире, и наличное вооружение позволяет эти интересы эффективно отстаивать. <...> Противостояния с НАТО не случится в принципе. Наши вооруженные конфликты – это войны в странах третьего мира, это миротворческие операции. Здесь Россия достаточно хорошо вооружена и оснащена, чтобы эти задачи успешно выполнять», - заключил Норин.
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