Путин заявил о превосходстве российского оружия в новейшей истории
РФ раньше приходилось быть в роли догоняющих, сейчас РФ обладает самыми современными видами оружия, которые превосходят разработки других стран и способны защитить Россию от любых внешних посягательств. Об этом президент заявил, поздравляя всех сотрудников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса с Днем оружейника.
«На протяжении десятилетий нам постоянно приходилось быть в роли догоняющих, это касалось атомного, ядерного оружия, затем дальней стратегической авиации, а потом и ракетной межконтинентальной техники, то есть того, что специалисты называют средствами доставки», - заявил Путин.
Президент напомнил моменты, «когда нам угрожали, а отвечать нам было нечем». Владимир Путин считает, что такая ситуация приводила к «нарушению стратегического баланса».
«Вот сейчас, впервые в нашей новейшей истории, Россия обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, точности все существовавшие и существующие сегодня [вооружения], такого оружие нет ни у кого в мире, во всяком случае, пока нет», - цитирует президента РФ ТАСС.
Ранее в субботу президент США Дональд Трамп обвинил Россию в краже секретов супероружия у администрации предыдущего главы Белого дома Барака Обамы, сообщает РИА Новости. По словам Трампа, теперь у США есть более эффективное оружие, чем у России. Об этом он заявил во время встречи со своими сторонниками в американском штате Миннесота.
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