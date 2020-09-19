Путин заявил о превосходстве российского оружия в новейшей истории

«На протяжении десятилетий нам постоянно приходилось быть в роли догоняющих, это касалось атомного, ядерного оружия, затем дальней стратегической авиации, а потом и ракетной межконтинентальной техники, то есть того, что специалисты называют средствами доставки», - заявил Путин.

Президент напомнил моменты, «когда нам угрожали, а отвечать нам было нечем». Владимир Путин считает, что такая ситуация приводила к «нарушению стратегического баланса».

«Вот сейчас, впервые в нашей новейшей истории, Россия обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, точности все существовавшие и существующие сегодня [вооружения], такого оружие нет ни у кого в мире, во всяком случае, пока нет», - цитирует президента РФ ТАСС.

Ранее в субботу президент США Дональд Трамп обвинил Россию в краже секретов супероружия у администрации предыдущего главы Белого дома Барака Обамы, сообщает РИА Новости. По словам Трампа, теперь у США есть более эффективное оружие, чем у России. Об этом он заявил во время встречи со своими сторонниками в американском штате Миннесота.

