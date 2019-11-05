В Совфеде отреагировали на заявление Киева о готовности к прекращению транзита газа
Заявление главы Минэнерго Украины Алексея Оржеля о том, что Киев готов к прекращению транзита российского газа через страну – это шантаж. Такую позицию озвучил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Сенатор уверен, что Киев намеревается получить выгодные для себя цены по закупке и транзиту российского газа в Европу.
При этом Джабаров подчеркнул, что в момент готовности газопровода «Северного потока — 2», европейцы будут уже не столь зависимы от транзитной системы Украины.
Ранее НСН писала, что Украина и Соединенные Штаты сумели извлечь выгоду из затянувшейся коллизии вокруг разрешения Дании на строительство в своих территориальных водах участка газопровода «Северный поток-2». Как пишет немецкая газета Die Welt, Вашингтону удалось затянуть ввод газопровода в эксплуатацию, что позволило Киеву улучшить позицию в переговорах о транзите газа. Поскольку «Газпром» не сможет выполнять свои обязательства перед Европой так как «Северный поток-2» еще не будет завершен, то это вынудит Москву подписать новый договор с Киевом.
Напомним, действие нынешнего контракта истекает 31 декабря 2019 года.
Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев в эфире НСН опроверг аргументы немецкого издания.
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