В Совфеде отреагировали на заявление Киева о готовности к прекращению транзита газа

Заявление главы Минэнерго Украины Алексея Оржеля о том, что Киев готов к прекращению транзита российского газа через страну – это шантаж. Такую позицию озвучил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Сенатор уверен, что Киев намеревается получить выгодные для себя цены по закупке и транзиту российского газа в Европу.

При этом Джабаров подчеркнул, что в момент готовности газопровода «Северного потока — 2», европейцы будут уже не столь зависимы от транзитной системы Украины.