Боррель: Санкции России против чиновников ЕС неприемлемы
Санкции России против восьми чиновников Евросоюза неприемлемы, безосновательны и необоснованны, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.
«Действия России не помешают ЕС продолжать отстаивать права человека, демократию и международное право, а также привлекать к ответственности виновных в нарушениях прав человека», - сказал он.
Боррель считает, что Москва таким образом «избрала путь конфронтации вместо того, чтобы стремиться переломить негативную траекторию» двусторонних отношений. Глава европейской дипломатии выразил солидарность людям из российского санкционного списка.
Ранее МИД РФ сообщил о введении ограничений в отношении восьми граждан стран ЕС и представителей европейских официальных структур ЕС. В российский черный список попали в том числе руководитель Прокуратуры Берлина Йорг Раупах, председатель Европарламента Давид Сассоли, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт.
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