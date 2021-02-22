В Совфеде отреагировали на попытку в Германии привлечь внимание к водной блокаде Крыма
Сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН спрогнозировал реакцию немецких депутатов на водную блокаду Крыма Украиной.
Депутат бундестага ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Вольдемар Гердт заявил, что планирует поднять вопрос о водной блокаде Крыма Украиной. Об этом пишет «Газета.ру».
Решение Украины о прекращении подачи пресной воды полуострову депутат назвал методом средневековой осады. По его словам, он обсудит с парламентариями вопрос о том, являются ли действия Украины нарушением международного права.
Член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН предположил, что в Германии могут сделать попытку обратиться к Украине и побудить ее снять водную блокаду Крыма.
«Скорее всего, в Германии примут решение, которое бы побуждало Украину снять водную блокаду с Крыма. Но при этом Берлин будет продолжать финансировать так называемые демократические институты. Хотя я не склонен считать, что Германия на Украине поддерживает демократию. Происходящее на Украине говорит о том, что Германия поддерживает нацизм, анархию, но никак не демократию. Поэтому какое-то финансирование Украины они все равно оставят. Будут действовать по принципу и нашим, и вашим. Это политика двойных стандартов. Россия их можно осуждать и учитывать, что подобные решения там могут принимать», - заявил сенатор.
По мнению Сергея Цекова, рассмотрение немецкими депутатами вопроса водоснабжения Крыма Украиной, заинтересованность Германии в завершении строительства газопровода «Северный поток-2» свидетельствует о том, что Берлин хотел бы налаживания отношений с Россией больше, чем с США.
«Германия находится между США и Россией. У Берлина союзнические отношения с НАТО, но при этом Германия однозначно тяготеет к Россией и хотела бы с нашей страной иметь более тесные, дружеские связи. И это несмотря на то, что между нами и Германией была тяжелая война, мы все ее помним, есть много живых свидетелей тех событий. Несмотря на то, что в минувшей войне Америка в той войне была нашей союзницей. Как показывает действительность, мы с Германией более близки, чем с Соединенными Штатами Америки», - отметил собеседник НСН.
Сенатор также заявил, что крымчане при любом развитии событий со стороны Украины не будут упрашивать Киев снять водную блокаду – «обходились без их воды семь лет и будем обходиться дальше».
Напомним, Украина отрезала систему водоснабжения Крыма от Северо-Крымского канала. Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции в декабре заявлял, что работы по розыску пресной воды для Крыма ведутся широко, и Россия не будет на этом экономить. По словам Путина, у правительства есть план действий по восстановлению водоснабжения полуострова. Он добавил, что это также касается Новороссийска и Геленджика.
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