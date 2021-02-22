В Совфеде отреагировали на попытку в Германии привлечь внимание к водной блокаде Крыма

Депутат бундестага ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Вольдемар Гердт заявил, что планирует поднять вопрос о водной блокаде Крыма Украиной. Об этом пишет «Газета.ру».

Решение Украины о прекращении подачи пресной воды полуострову депутат назвал методом средневековой осады. По его словам, он обсудит с парламентариями вопрос о том, являются ли действия Украины нарушением международного права.

Член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН предположил, что в Германии могут сделать попытку обратиться к Украине и побудить ее снять водную блокаду Крыма.