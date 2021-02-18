В Крыму ответили Украине на угрозы достроить дамбу
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в эфире НСН назвал заявление Киева о достройке дамбы для укрепления водной блокады полуострова популизмом для внутреннего пользования.
Постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил о необходимости достроить дамбу на Северо-Крымском канале для укрепления водной блокады Крыма. Он подчеркнул, что полуостров не получит «никакой воды до деоккупации».
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в эфире НСН объяснил заявление Киева не политикой, а банальной коррупцией.
«Киев уже оставил Крым без воды, и все разговоры на тему, что водная блокада ещё не закончена, я считаю просто популизмом. А вот коррупционная схема создания какой-то дамбы для усиления водной блокады - очень реалистична, и на ней высокопоставленные чиновники уже наметили свои, скажем прямо, нескромные финансовые интересы. В сегодняшней Украине антироссийский тренд стал идеологией, потому что на этом можно зарабатывать. Поэтому какой бы сферы ни касалось, все стараются друг друга перещеголять в показателях ненависти к России. Потому что под это великое дело в бюджете всегда найдутся деньги, даже если придётся очень сильно ужать социальные расходы», - сказал Бальбек.
По его словам, достройка дамбы нужна только коррупционерам.
«Пусть на границе хоть Великую Китайскую стену построят. Мы с мая 2014 года не получаем воду с Украины, но зато регулярно слышим из Киева про какие-то очередные стройки века, касающиеся водной блокады полуострова. И сегодняшнее, наверное, историческое по мнению чиновников из Киева решение, новостью для нас не стало. Не сомневаюсь, что одновременно со строительством дамбы будут как грибы расти личные коттеджи руководителей проекта, впрочем, как и их личное благосостояние. Так что строительство дамбы - это как костёр в холодной степи: все видят, но греют руки только избранные», - заключил парламентарий.
Ранее Бальбек в эфире НСН рассказал, почему власти Украины не могут угрожать водоснабжению полуострова.
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