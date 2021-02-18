В Крыму ответили Украине на угрозы достроить дамбу

Постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил о необходимости достроить дамбу на Северо-Крымском канале для укрепления водной блокады Крыма. Он подчеркнул, что полуостров не получит «никакой воды до деоккупации».

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в эфире НСН объяснил заявление Киева не политикой, а банальной коррупцией.

«Киев уже оставил Крым без воды, и все разговоры на тему, что водная блокада ещё не закончена, я считаю просто популизмом. А вот коррупционная схема создания какой-то дамбы для усиления водной блокады - очень реалистична, и на ней высокопоставленные чиновники уже наметили свои, скажем прямо, нескромные финансовые интересы. В сегодняшней Украине антироссийский тренд стал идеологией, потому что на этом можно зарабатывать. Поэтому какой бы сферы ни касалось, все стараются друг друга перещеголять в показателях ненависти к России. Потому что под это великое дело в бюджете всегда найдутся деньги, даже если придётся очень сильно ужать социальные расходы», - сказал Бальбек.