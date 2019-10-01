В Совфеде обвинили Запад в убийстве сотрудника Следственного комитета

«Это говорит, что все эти митинги – это действие коллективного Запада. Изначально их проведение было заложено как провокация. И теперь Макрон своим авторитетом и авторитетом своей должности поддерживает эту провокацию. Уже неприкрыто. Они перестали маскировать свое участие и свои цели. Европейские лидеры идут в заданном американцами тренде, боясь ослушаться хозяина, но не до конца понимая последствия. Очень жаль. Запад еще раз показал, что провокации, направленные на дискредитацию правоохранительной системы и создание такой нетерпимости, проводятся централизованно, коллективно и согласовано. Никто об этом не говорит, а я боюсь, что сегодняшнее нападение на полковника Следственного комитета и его убийство – это результат этой психологической атаки на правоохранительную систему России», - сказал он.

Ранее ПАСЕ включила в повестку осенней сессии дебатов по несогласованным митингам во время избирательной кампании в Мосгордуму. Глава российской делегации Петр Толстой выступил против обсуждения разгона акций оппозиции.

Напомним, летом в Москве прошли несогласованные митинги против недопущения кандидатов от оппозиции к выборам Мосгордуму. Они были жестко разогнаны полицией и ОМОНом, в общей сложности было задержано около 1,7 тысячи человек, некоторые из участников акций пострадали. Против части задержанных были возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.