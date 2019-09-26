В СПЧ поддержали декриминализацию статьи об участии в митингах

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов внес в Госдуму законопроект, которым предлагается отменить санкцию в виде лишения свободы за нарушение порядка проведения митинга, если действия гражданина не повлекли насилия, сообщил парламентарий РИА Новости. «Если человек просто вышел на улицу и мирно прошелся, делать его уголовным преступником и сажать - это абсурд. С этим согласился Конституционный суд, теперь это должно стать законом», - заявил Шаргунов. В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что уголовно наказуемым предлагается считать деяние, повлекшее за собой причинение вреда здоровью граждан, общественному порядку и безопасности или угрозу этого.

Член совета по правам человека при Президенте РФ Александр Брод в эфире НСН напомнил, что ужесточение ответственности не приводит к исправлению ситуации и решению проблем.

«Я считаю, что стоило бы предварительно эти инициативы обсуждать, в том числе, подключать членов СПЧ, Общественной палаты. Так будет меньше рисков, документ будет более сбалансированным и подготовленным. И отражать общественное мнение. Тем не менее, посмотрим, что будет предложено. Надеюсь, профильные комитеты Госдумы тоже проведут профильное обсуждение проекта. Я считаю, что был ошибочный период в Государственной Думе, когда принимался поток репрессивных законов, то есть жесткое ограничение, жесткая ответственность. Мы видим, что это не привело к желаемым результатам, об этом изначально говорили правозащитники. Эти репрессивные законы открыли возможности для непропорционального правоприменения и неоправданно жесткой правоприменительной практике», - уточнил он.