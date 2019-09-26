В СПЧ поддержали декриминализацию статьи об участии в митингах
Член совета по правам человека при Президенте РФ Александр Брод в эфире НСН рассказал о неоправданно жесткой правоприменительной практике.
Депутат Госдумы Сергей Шаргунов внес в Госдуму законопроект, которым предлагается отменить санкцию в виде лишения свободы за нарушение порядка проведения митинга, если действия гражданина не повлекли насилия, сообщил парламентарий РИА Новости. «Если человек просто вышел на улицу и мирно прошелся, делать его уголовным преступником и сажать - это абсурд. С этим согласился Конституционный суд, теперь это должно стать законом», - заявил Шаргунов. В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что уголовно наказуемым предлагается считать деяние, повлекшее за собой причинение вреда здоровью граждан, общественному порядку и безопасности или угрозу этого.
Член совета по правам человека при Президенте РФ Александр Брод в эфире НСН напомнил, что ужесточение ответственности не приводит к исправлению ситуации и решению проблем.
«Я считаю, что стоило бы предварительно эти инициативы обсуждать, в том числе, подключать членов СПЧ, Общественной палаты. Так будет меньше рисков, документ будет более сбалансированным и подготовленным. И отражать общественное мнение. Тем не менее, посмотрим, что будет предложено. Надеюсь, профильные комитеты Госдумы тоже проведут профильное обсуждение проекта. Я считаю, что был ошибочный период в Государственной Думе, когда принимался поток репрессивных законов, то есть жесткое ограничение, жесткая ответственность. Мы видим, что это не привело к желаемым результатам, об этом изначально говорили правозащитники. Эти репрессивные законы открыли возможности для непропорционального правоприменения и неоправданно жесткой правоприменительной практике», - уточнил он.
Собеседник НСН упомянул участие россиян в несогласованных протестных акциях, за которые людям дают уголовное наказание. По мнению правозащитника, нужна декриминализация этой статьи, так как давать наказание человеку за то, что он ничего не совершил, неоправданно.
«Тема актуальная, протестная активность растет. Самые разные поводы – и экологические вопросы, и выборы, и необоснованные задержания, решения судов. Люди, которые не могут достучаться до власти, выходят в пикеты и на иные публичные акции. Если человек вышел на несогласованную акцию, не причинил ущерба, не нарушил общественный порядок, не совершил насильственных действий, только за это привлекать его к уголовной ответственности абсолютно неоправданно. Декриминализация этой статьи нужна, верховный суд не признал ее противоречие с Конституцией, но можно идти поэтапно. Сначала декриминализовать как 282-ую относительно ненасильственных действий и интернета, а дальше вести мониторинг правоприменения и наблюдать за развитием ситуации», - уточнил Брод.
Тверской суд Москвы ранее приговорил актера Павла Устинова к 3,5 годам колонии за применение насилия к омоновцу на несанкционированной акции в Москве 3 августа. Сотрудник Росгвардии получил вывих плеча и несколько недель пробыл в больнице. При этом, рассматривая дело, суд не стал приобщать видеоматериалы, представленные защитой. Генеральная прокуратура сочла приговор чрезмерно суровым и попросила назначить актеру наказание, не связанное с реальным лишением свободы, а до рассмотрения апелляции попросила выпустить его на свободу. Суд согласился с мнением надзорного ведомства.
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