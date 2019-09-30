В ПАСЕ решили обсудить оппозиционные митинги в Москве
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в ходе осенней сессии обсудит митинги оппозиции в Москве, сообщает RT.
Дебаты назначены на 3 октября. В пользу обсуждения вопроса высказались 77 делегатов, против — 33. Воздержались 12 парламентариев.
Руководитель российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что в Москве регулярно проходят политические акции, в том числе разрешенные властями, а допущенные нарушения уже «урегулированы судом».
В этой связи российский депутат назвал тему дебатов «несколько искусственной». Сессия ПАСЕ будет длиться с 30 сентября по 4 октября.
В понедельник, 30 сентября, Мосгорсуд изменил приговор актеру Павлу Устинову, который был задержан во время несанкционированного митинга в Москве. Ранее его приговорили к 3,5 года по обвинению в травмировании росгвардейца, Мосгорсуд назначил ему один год условно.
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