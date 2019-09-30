В ПАСЕ решили обсудить оппозиционные митинги в Москве

В этой связи российский депутат назвал тему дебатов «несколько искусственной». Сессия ПАСЕ будет длиться с 30 сентября по 4 октября.

В понедельник, 30 сентября, Мосгорсуд изменил приговор актеру Павлу Устинову, который был задержан во время несанкционированного митинга в Москве. Ранее его приговорили к 3,5 года по обвинению в травмировании росгвардейца, Мосгорсуд назначил ему один год условно.

