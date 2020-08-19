В Совфеде назвали слова Меркель вмешательством во внутренние дела Белоруссии

Он подчеркнул, что это заявление сделано ровно для того, чтобы оказать влияние на внутриполитическую ситуацию в республике, чтобы дать сигнал белорусской оппозиции, что Германия в лице Меркель и ЕС якобы на стороне протестующих и что у них нет сомнений, что выборы сфальсифицированы. «Хотя опять же непонятно, кто это проверял и на какие данные идут эти ссылки», - отметил сенатор.

«Но даже если представить, что это имело место, то в любом случае это не дело Меркель и ЕС, а внутриполитическое дело Белоруссии. Пускай они сами разбираются со своими выборами, их результатами и правомочностью победившего кандидата. Это их внутренние дела», - сказал Морозов.

Он напомнил, что российские власти в своих внешнеполитических заявлениях никогда не адресуют их белорусам, а только к нашим партнерам. «Иначе это нарушает нормы международного права и создает нехорошую традицию лезть в дела чужих государств и навязывать им свою волю, а потом корежить им жизнь и социально-политическую систему», - сказал он.

Ранее военный обозреватель Виктор Литовкин назвал в эфире НСН достоинства и недостатки Вооруженных сил Белоруссии.

