В Совфеде назвали причину возможного дефолта авиакомпаний

Дефолт российских авиакомпаний может состояться 28 марта. Об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев, сообщает ТАСС.

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В ходе заседания Совета Федерации он объяснил, что западные лизингодатели запросили возврат более 500 самолетов российских авиакомпаний. Выкуп этих самолетов обойдется в $20 млрд.

«Основная наша проблема, она достаточно серьезная, она стоит больших денег, первое - надо определиться нам с правительством, что делать авиакомпаниям, которые мы сподвигли оставить самолеты», — отметил Савельев.

В то же время министр транспорта подчеркнул, что это «политическое решение» лизинговых компаний, так как они выкупают самолеты без дальнейшей перепродажи.

Ранее исследователи «ВТБ Капитал» рассказали, что цены на авиабилеты в 2022 году вырастут более, чем на 50% в годовом выражении.

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Фото: facebook.com/UralAirlines
ТЕГИ:ДефолтАвиакомпании
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