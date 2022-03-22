В Минтрансе назвали страны, чьи авиакомпании летают в Россию
Более 30 иностранных авиакомпаний летают в Россию, заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике, передают «Известия».
По его словам, рейсы в Россию осуществляют 29 авиакомпаний из Алжира, Армении, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Бахрейна, Белоруссии, Венесуэлы, Катара, Киргизии, Марокко, Сербии, Сирии, Турции, Индии, Израиля.
«Особенно хорошо» летают арабские перевозчики, к примеру, Emirates, подчеркнул Савельев.
Он также отметил, что российские авиакомпании потеряли 78 самолетов из 1367 из-за санкций, введенных против РФ. По словам главы Минтранса, воздушные суда были арестованы за рубежом.
После начала военной операции РФ на Украине против страны были введены санкции, которые запрещают новые поставки, техобслуживание и страхование всех бортов.
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