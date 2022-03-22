В Минтрансе назвали страны, чьи авиакомпании летают в Россию

Он также отметил, что российские авиакомпании потеряли 78 самолетов из 1367 из-за санкций, введенных против РФ. По словам главы Минтранса, воздушные суда были арестованы за рубежом.

После начала военной операции РФ на Украине против страны были введены санкции, которые запрещают новые поставки, техобслуживание и страхование всех бортов.



