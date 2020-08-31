В Совфеде рассказали, чем грозит России поражение правящей партии в Черногории

Партия президента Черногории Мило Джукановича на парламентских выборах в стране не получила большинство мест в парламенте, хотя и набрала больше голосов, чем оппозиция, Как передает ТАСС, после обработки 98,55% бюллетеней правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) президента страны Мило Джукановича набирает 35,12%. Оппозиционная платформа «За будущее Черногории» - 32,52% голосов.

ДПС получает 30 мест в 81-местном парламенте. «За будущее Черногории» - 27 мест, но с представителями других оппозиционных партий сможет получить большинство (41 мандат). Оппозиция уже заявила о своей победе.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН высказал мнение, что возможная победа оппозиции вряд ли изменит проевропейский и пронатовский курс Подгорицы.

«Черногория давно не самостоятельный игрок. И даже если вдруг люди, которые сейчас приходят там к власти, захотят повернуть свой «корабль» курсом на Россию, то у них очень много обязательств накопилось за последние годы перед Европейским Союзом, перед НАТО. И они никуда не денутся. Менять политику в отношении НАТО и ЕС – история крайне непростая. На это потребуются годы, даже если кто-то там этого хочет», - отметил Климов.