В Совфеде рассказали, чем грозит России поражение правящей партии в Черногории

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН высказал мнение, что победа оппозиции вряд ли изменит проевропейский и пронатовский курс Черногории.



Партия президента Черногории Мило Джукановича на парламентских выборах в стране не получила большинство мест в парламенте, хотя и набрала больше голосов, чем оппозиция, Как передает ТАСС, после обработки 98,55% бюллетеней правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) президента страны Мило Джукановича набирает 35,12%. Оппозиционная платформа «За будущее Черногории» - 32,52% голосов.

ДПС получает 30 мест в 81-местном парламенте. «За будущее Черногории» - 27 мест, но с представителями других оппозиционных партий сможет получить большинство (41 мандат). Оппозиция уже заявила о своей победе.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН высказал мнение, что возможная победа оппозиции вряд ли изменит проевропейский и пронатовский курс Подгорицы.

«Черногория давно не самостоятельный игрок. И даже если вдруг люди, которые сейчас приходят там к власти, захотят повернуть свой «корабль» курсом на Россию, то у них очень много обязательств накопилось за последние годы перед Европейским Союзом, перед НАТО. И они никуда не денутся. Менять политику в отношении НАТО и ЕС – история крайне непростая. На это потребуются годы, даже если кто-то там этого хочет», - отметил Климов.

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По его словам, в качестве иллюстрации можно взять Сербию. «Мы можем на Сербию посмотреть и видеть, как это все происходит. В Сербии большая часть политиков ориентируются на Россию. Они говорят, что готовы иметь отношения с Евросоюзом – но не с НАТО, это важно! – только не в ущерб связям с Россией. Эта модель выстраивалась с конца 1990-х годов. Эту модель пытаются подвергнуть ревизии внутри Сербии и извне. Так что даже сербскому руководству не приходит в голову еще больше сближаться с Россией. А у Черногории много общего с Сербией. И там крайне сложно будет такое сделать, даже если они захотят», - добавил собеседник НСН.

Он отметил, что интересы России в регионе мало зависят от политической конъюнктуры в одной только Черногории.

«Балканы должны быть стабильным регионом для открытых отношений со всеми, а не плацдармом для очередного окружения России. Там много государств, которые хотят «править бал», не только США. Много спекуляций вокруг «Великой Албании», есть интересы турецкой стороны, немцев, Европейского Союза в целом и НАТО. При этом, например, интересы Германии и США на Балканах разные. Что хорошо для Берлина, плохо для Вашингтона, и наоборот. А территория Балкан небольшая, притом, что государств много. Которые и сами еще не все знают, куда идти, и между собой не очень дружат. Наша задача, Российской Федерации, - чтобы там все было относительно спокойно», - заключил сенатор.

Ранее Черногория присоединилась к европейским санкциям против России по Крыму.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Андрей КлимовВыборыРоссияЧерногория
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