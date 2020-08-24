Шесть стран присоединились к продлению санкций ЕС против России

Эти шесть стран присоединились к европейскому режиму санкций против России с момента его формирования в 2014 году, при каждом продлении санкций они подтверждают это решение.

Из них Черногория и Албания - это страны - кандидаты на вступление в ЕС, Норвегия и Исландия - члены европейской зоны свободной торговли. Решением Совета ЕС от 18 июня 2020 года санкции продлены до 23 июня 2021 года.

Отношения Москвы и Евросоюза ухудшились после украинского госпереворота и воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Тогда ЕС и США ввели ограничения в отношении Москвы, обвинив ее в ситуации на Украине. Под санкции попали отдельные физические лица, компании и целые сектора российской экономики. Россия в ответ ввела контрсанкции. Ранее сообщалось, что президентом РФ они были продлены. Продовольственное эмбарго будет действовать до 31 декабря 2020 года.

