В Севастополе средства ПВО сбили воздушные цели

В Севастополе продолжается отражение атаки со стороны ВСУ, в городе работают силы противовоздушной обороны. Уже уничтожены две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Жителей просят строго соблюдать меры безопасности: покинуть открытые пространства и оставаться в помещениях или других укрытиях.