В Севастополе средства ПВО сбили воздушные цели

В Севастополе продолжается отражение атаки со стороны ВСУ, в городе работают силы противовоздушной обороны. Уже уничтожены две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Жителей просят строго соблюдать меры безопасности: покинуть открытые пространства и оставаться в помещениях или других укрытиях.

Военные применяют различные средства для уничтожения беспилотников, в том числе стрелковое оружие. В связи с этим существует опасность падения пуль, не попавших в цель.

Также при работе ракет ПВО на землю могут падать разгонные модули и обломки сбитых БПЛА, отметил губернатор. Горожан призывают сохранять осторожность и беречь себя, передает «Радиоточка НСН».

