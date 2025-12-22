Путин удивился размеру феодосийских сережек из собрания Эрмитажа
Президент России Владимир Путин во время посещения Эрмитажа обратил внимание на размер знаменитых феодосийских золотых серег из музейной коллекции. Экспозицию российский лидер осмотрел вместе с главами государств — участниками СНГ, прибывшими в Санкт-Петербург на неформальный саммит.
Экскурсию для делегаций провел генеральный директор музея Михаил Пиотровский. В Золотой кладовой галереи драгоценностей он представил один из самых известных экспонатов — феодосийские серьги, отметив высокое мастерство их исполнения.
Комментируя увиденное, Владимир Путин поинтересовался, как такие массивные украшения могли носить в повседневной жизни. Пиотровский в ответ пояснил, что серьги служили прежде всего декоративной цели, добавив, что их обладательницы вряд ли занимались домашним хозяйством, что вызвало улыбки у присутствующих лидеров.
Эрмитаж является одним из крупнейших музеев мира и хранит более трех миллионов памятников культуры — от древнейших археологических находок до произведений искусства Нового и Новейшего времени, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Три человека пострадали при атаках дронов на автомобили в Белгородской области
- Во Владивосток прибыл первый прямой рейс из Макао
- В России пообещали жесткий ответ на гибель генерала в Москве
- Закрытый формат переговоров в Майами объяснили рисками саботажа
- В Госдуме назвали способ защитить жилье от мошенников
- QR-коды, 3D-картинки и музыка: В России наметился тренд на цифровизацию книг
- СМИ: заявление Трампа, Хегсета и Рубио будет посвящено кораблестроению
- Лерчек сообщила о сроках родов
- В России отозвали почти 13 тысяч грузовиков Dongfeng
- Врач опроверг осложнения на глаза из-за «гонконгского» гриппа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru