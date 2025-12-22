Путин удивился размеру феодосийских сережек из собрания Эрмитажа

Президент России Владимир Путин во время посещения Эрмитажа обратил внимание на размер знаменитых феодосийских золотых серег из музейной коллекции. Экспозицию российский лидер осмотрел вместе с главами государств — участниками СНГ, прибывшими в Санкт-Петербург на неформальный саммит.

Экскурсию для делегаций провел генеральный директор музея Михаил Пиотровский. В Золотой кладовой галереи драгоценностей он представил один из самых известных экспонатов — феодосийские серьги, отметив высокое мастерство их исполнения.