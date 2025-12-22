Путин удивился размеру феодосийских сережек из собрания Эрмитажа

Президент России Владимир Путин во время посещения Эрмитажа обратил внимание на размер знаменитых феодосийских золотых серег из музейной коллекции. Экспозицию российский лидер осмотрел вместе с главами государств — участниками СНГ, прибывшими в Санкт-Петербург на неформальный саммит.

Экскурсию для делегаций провел генеральный директор музея Михаил Пиотровский. В Золотой кладовой галереи драгоценностей он представил один из самых известных экспонатов — феодосийские серьги, отметив высокое мастерство их исполнения.

Эрмитаж решил засудить посетителя, сделавшего селфи на троне Павла I

Комментируя увиденное, Владимир Путин поинтересовался, как такие массивные украшения могли носить в повседневной жизни. Пиотровский в ответ пояснил, что серьги служили прежде всего декоративной цели, добавив, что их обладательницы вряд ли занимались домашним хозяйством, что вызвало улыбки у присутствующих лидеров.

Эрмитаж является одним из крупнейших музеев мира и хранит более трех миллионов памятников культуры — от древнейших археологических находок до произведений искусства Нового и Новейшего времени, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Владимир Смирнов
ТЕГИ:ЭрмитажВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры