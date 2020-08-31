Новости за ночь: Президент Черногории не признал поражение на парламентских выборах

Президент Черногории, лидер правящей Демократической партии социалистов Мило Джуканович заявил, что пока не признает поражение своей фракции на парламентских выборах 30 августа. Глава государства подчеркнул, что окончательных данных и относительно мандатов, и относительно полученных голосов пока нет, пишут «Известия».

Для формировании коалиции большинства в парламенте Черногории необходимо 41 мандат из 81. По данным экзитполов, после обработки 95% бюллетеней партия Джукановича набирает 35% и, соответственно, 30 кресел. Оппозиционная коалиция «За будущее Черногории» во главе с профессором Подгорицкого университета Здравко Кривокапичем получает 32,6% и 27 мест, однако вместе с другими оппозиционными силами у них будет суммарно 41 место.

После получения предварительных данных Кривокапич уже объявил о «падении режима» в Черногории. Вместе с тем, договорённостей с другими партиями у коалиции «За будущее Черногории» пока нет.

Оппозиционная коалиция также сообщила, что не будет поддерживать санкции против других стран.

