Немецкий политолог объяснил, что стоит за «предательством» Макроном Мерца
Президента Франции раздражают воинственные намерения канцлера Германии, забывшего, что Берлин и Париж должны вместе строить новую Европу, сказал в эфире НСН Александр Рар.
Противостояние Франции и Германии в вопросе конфискации российских активов отражает раскол между южной и северной Европой, включая Великобританию, заявил в интервью НСН немецкий политолог Александр Рар.
Евросоюз ранее отказался от идеи изъятия российских замороженных активов. По данным СМИ, «убийцей проекта» стала премьер Италии Джорджа Мелони, в поддержку которой выступила и Франция. Издание Financial Times написало в этой связи, что президент Франции Эммануэль Макрон предал канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Рар объяснил, что произошло на самом деле.
«После Второй мировой войны всегда считалось, что будущую Европу строят немцы и французы, а сейчас Мерц начинает делать заявления, которые, мало кому нравятся, тем более французам, которых раздражает, что он хочет сделать немецкую армию самой сильной в Европе, но не упоминает французов. Мерц хочет выстроить Европу, как противовес России, видя в ней врага. В других европейских странах этот посыл не настолько силен и менее эмоциональный. Об этом свидетельствует то, что французы встали против Германии в таком важном вопросе, как тема конфискации российских активов в пользу Украины. Франция не согласна с курсом, который взял Мерц, провозгласивший себя новым Карлом Великим для Европы», - подчеркнул политолог.
Он рассказал, какие еще страны на стороне Франции.
«Можно говорить о серьезном водоразделе Европы, ее Юга и Севера. Северная Европа поощряет немецкую политику. Это, как ни странно, англичане, которые не в Евросоюзе, но за кулисами крутят-вертят европейскими делами, как хотят. Кроме того, это скандинавские страны, датчане, прибалты и поляки. Это союзники Мерца и союзники Германии, они выступают за новую идентичность Европы. которая направлена на борьбу с "неимперской" Россией, как они говорят. А Юг Европы начинает считать деньги, зализывает раны, появившиеся не только из-за украинского конфликта. Думаю, что эти пока еще не сильные споры и дистанцирование Севера и Юга будет расти в ближайшее время. При этом конфликт между Германией и Францией ничем серьезным не закончится. Просто Мерц изменит риторику и скажет, что без Франции мы новую Европу не построим», - заключил собеседник НСН.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что Европе было бы полезно возобновить диалог с российским лидером Владимиром Путиным. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал в этой связи, что Путин готов вести диалог с Макроном, отмечает «Радиоточка НСН».
