В Совфеде объяснили задержку одобрения «Спутника V» в Евросоюзе
ЕС хочет сдерживать Россию даже в таких вопросах, как вакцинация от опасного вируса, заявил Климов.
Через бюрократические препятствия одобрения вакцины можно было бы перешагнуть, если бы у Евросоюза была политическая воля, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью для газеты La Nacion объяснил задержку одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) бюрократическими препятствиями.
«В Европейском союзе действительно существуют бюрократические проблемы из-за того, что у нас разные стандарты, разные подходы и протоколы. Можно было бы через все это перешагнуть, если бы была политическая воля. В Евросоюзе политическая воля противоположна здравому смыслу. И заключается это в том, чтобы сдерживать Россию везде и всюду, часто даже вопреки собственным интересам стран, входящих в ЕС. Жаль, что евробюрократы не могут даже в таких случаях поступить не так как им хочется с точки зрения своей собственной странной идеологии, а так, как надо было бы в интересах граждан», - отметил Климов.
Сенатор также подчеркнул, что Россия и ЕС должны убедиться в сопоставимости протоколов по вакцине.
«У нас есть к этому воля, а у них нет. Некоторые страны ЕС инициативно в одностороннем порядке урегулировали эти вопросы. Наша вакцина действует – это действительно факт», - добавил Климов.
Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в пресс-центре НСН заявил, что все вакцины, сделанные на основе «Спутник V», являются эффективными и безопасными.
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