В Совфеде назвали доклад о пытках в Белоруссии политикой двойных стандартов

«Это из области двойных стандартов, а белорусы сами разберутся и дадут оценку», - сказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН.

Сенатор также призвал обратить внимание на происходящее в Германии и США.

«А то, что в Берлине полицейские ногами забили женщину? А то, что в американских городах погибают люди? На глазах детей расстреливают отца, в спину стреляют? Вот об этом эти эксперты заявляют? Нет. А вот в Белоруссии пропало шесть человек и они считают, что необходимо (написать заявление – ред.). Я считаю, что Белоруссия разберется и никого выгораживать не будут. Но почему-то замечают только там, а у себя ничего не видят», - негодует парламентарий.

Джабаров подчеркнул, что Россия не поддерживает применение силы и насилие, «но если придется защищать свою власть, конечно, белорусы могут ее применять, как и в любой стране мира».

«Многие в Белоруссии поймут, что там есть конкретный заказ на смещение законной власти, президента. Вот они исполняют этот заказ и очень горько, что многие эксперты идут на поводу у этих заказчиков», - отметил он.

Ранее во вторник первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников в эфире НСН заверил, что возможное прекращение транзита через Белоруссию не нанесет сильного ущерба экономике России.

