В Совфеде назвали доклад о пытках в Белоруссии политикой двойных стандартов
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам в эфире НСН заявил, что доклад ООН о пытках в Белоруссии есть проявление двойных стандартов.
Эксперты Организации Объединённых Наций в области прав человека заявили, что им известно о 450 случаях пыток и жестокого обращения с задержанными участниками демонстраций в Белоруссии. Большая часть пропавших без вести в Белоруссии, кроме шести, уже найдены, есть достоверные данные о насилии в отношении женщин и детей, включая сексуальное, говорится в пресс-релизе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Всего заявление подписали 13 экспертов.
«Это из области двойных стандартов, а белорусы сами разберутся и дадут оценку», - сказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН.
Сенатор также призвал обратить внимание на происходящее в Германии и США.
«А то, что в Берлине полицейские ногами забили женщину? А то, что в американских городах погибают люди? На глазах детей расстреливают отца, в спину стреляют? Вот об этом эти эксперты заявляют? Нет. А вот в Белоруссии пропало шесть человек и они считают, что необходимо (написать заявление – ред.). Я считаю, что Белоруссия разберется и никого выгораживать не будут. Но почему-то замечают только там, а у себя ничего не видят», - негодует парламентарий.
Джабаров подчеркнул, что Россия не поддерживает применение силы и насилие, «но если придется защищать свою власть, конечно, белорусы могут ее применять, как и в любой стране мира».
«Многие в Белоруссии поймут, что там есть конкретный заказ на смещение законной власти, президента. Вот они исполняют этот заказ и очень горько, что многие эксперты идут на поводу у этих заказчиков», - отметил он.
Ранее во вторник первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников в эфире НСН заверил, что возможное прекращение транзита через Белоруссию не нанесет сильного ущерба экономике России.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+4 729 / сут.
Умерли
17 299+123 / сут.
Выздоровели
816 тыс.+6 318 / сут.
- Дети Пугачёвой и Галкина стали первоклассниками. Видео
- Трамп опроверг утверждения о перенесённой «серии микроинсультов»
- США могут ввести санкции против России из-за Белоруссии
- МИД Белоруссии подтвердил завтрашний визит Макея в Москву
- Директор заповедника «Утриш» попал под уголовку за пожар
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru