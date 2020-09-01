В ООН заявили о 450 подтверждённых случаях пыток в Белоруссии
Эксперты Организации Объединённых Наций в области прав человека заявили, что им известно о 450 случаях пыток и жестокого обращения с задержанными участниками демонстраций в Белоруссии. Такие цифры приведены в пресс-релизе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, которое опубликовано сегодня в Женеве, передает ТАСС.
Всего заявление подписали 13 экспертов. Как отметили в УВКПЧ, большая часть пропавших без вести в Белоруссии уже найдены. Однако тревожит неизвестная судьба, по крайней мере, шести человек, пропавших во время акций протеста. Кроме того, подчёркивается, что есть достоверные данные о насилии в отношении женщин и детей, включая сексуальное.
Авторы заявления призвали Минск незамедлительно прекратить все нарушения прав человека и положить конец атмосфере безнаказанности в отношении сотрудников силовых структур, причастных к избиениям и другим насильственным действиям против мирных граждан.
Между тем, Александр Лукашенко попытался напугать соотечественников резнёй. Она, по совам президента, начнется в случае прихода к власти оппозиции, передает Ura.ru. «То, что произошло на Украине, покажется цветочками», — нагнетал страх Лукашенко.
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